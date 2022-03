Cô giáo vừa bế con ngủ trên tay vừa dạy học mùa dịch

Cô C. vừa bế con ngủ tren tay vừa dạy học trên lớp. (Ảnh: Facebook Thien An Dinh)

Cô Đinh Thị Thiên Ân cho biết, người vừa bế con ngủ trên tay vừa dạy học là cô Trần Thị Kim C - giáo viên địa lý của trường.

Cô C. có hai con nhỏ, cháu lớn 5 tuổi học và cháu nhỏ khoảng 2 tuổi. Hôm đó (ngày 10/3), chồng đi công tác, không có ai trông con nên cô C. phải đưa cháu nhỏ đến trường. Cả ngày bé chơi rất ngoan nhưng cuối buổi chiều, bé hơi buồn ngủ và đòi mẹ. Khi con ngủ không có ai trông giúp do các cô cùng trường đều có tiết giảng nên cô C. vừa bế con trên tay vừa giảng dạy.