Cô giáo uống thuốc tự tử trước mặt hiệu trưởng: Quận 7 kết luận loạt sai phạm

Cũng theo kết luận của UBND quận 7, kết quả đánh giá công tác năm 2019, năm 2020 của bà Võ Thị Như Hoa “Không hoàn thành nhiệm vụ”, là chưa có cơ sở, do chưa đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục.

Về phân công công việc, thực tế trường có quyết định điều chỉnh phân công công việc cho bà Hoa, tuy nhiên trường ban hành quyết định điều chỉnh phân công công việc cho bà Hoa chậm trễ, nội dung công việc “Xây dựng tủ đọc sách giáo viên” có nêu trong quyết định nhưng chưa cụ thể.

Về việc Công an quận 7, Công an huyện Nhà Bè mời bà Hoa làm việc nhiều lần là để làm rõ các nội dung theo văn bản của nhà trường, thực hiện nghiệp vụ chuyên môn của cơ quan công an theo quy định pháp luật, không có yếu tố cố tình nhục mạ bà Hoa.

UBND quận 7 giao Ban Giám hiệu Trường THCS Hoàng Quốc Việt chi trả tiền thu nhập tăng thêm năm 2020 của bà Hoa, rà soát và liên hệ với các phòng ban chức năng của quận để được hướng dẫn, chi trả theo đúng quy định của pháp luật đối với các khoản tiền bồi dưỡng sức khỏe của viên chức (từ quỹ phúc lợi) và tiền Nghị quyết 03.

Rà soát lại hồ sơ đánh giá viên chức năm 2019, 2020 của bà Võ Thị Như Hoa và các vấn đề khác có liên quan để xem xét, giải quyết đúng theo các quy định của pháp luật.