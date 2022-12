Cô giáo trẻ mất liên lạc khi từ Nghệ An vào Hà Tĩnh dạy học

Ông Trung cho biết, cô C. là giáo viên mới về công tác giảng dạy môn tiếng Anh tại trường từ tháng 10/2022.

"Ngày 3/12 là cuối tuần nên cô C. về Nghệ An. Đến chiều 5/12 khi cô C. trên đường vào lại trường thì mất liên lạc. Cô C. mới về trường công tác được 2 tháng nên mọi việc diễn ra bình thường. Cô C. ở tại khu nội trú giáo viên của nhà trường. Trong thời gian công tác tại trường, cô C. cũng không có biểu hiện gì bất thường", ông Nguyễn Bảo Trung cho biết.