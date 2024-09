Cô giáo mầm non mất 8 trẻ sau lũ quét và lời hẹn làm đèn lồng Trung thu đẹp nhất

Trận lũ quét ở thôn Làng Nủ (Bắc Yên, Lào Cai) khiến 10 trẻ ở một điểm trường mầm non gặp nạn, trong đó đã tìm thấy thi thể 8 em, còn 2 em vẫn mất tích. Không khí tang thương bao trùm điểm trường thôn Làng Nủ (trường Mầm non số 1 Phúc Khánh), cô giáo Hoàng Thị Nự (36 tuổi) lặng lẽ sắp xếp lại đồ chơi, đồ dùng của những trẻ đã mất do bị lũ cuốn. Cô Hoàng Thị Nự lặng lẽ sắp xếp lại đồ chơi, đồ dùng của những trẻ đã mất do bị lũ cuốn. "Nhà cửa của các em bị lũ cuốn sạch, không còn gì cả. Thứ giấy tờ duy nhất các em còn là hồ sơ được cất giữ tại trường. Tôi phải chuẩn bị, sắp xếp lại, mấy hôm nữa còn có giấy tờ làm thủ tục báo tử cho các em", cô Nự nghẹn ngào nói. Theo cô Nự, trong số 37 gia đình ở khu vực bị sạt lở, lũ quét cuốn trôi, có 18 em trong độ tuổi từ 0-5 tuổi thuộc diện quản lý của điểm trường. Đến nay, lực lượng chức năng chỉ xác định được 8 em an toàn, 2 em mất tích, 8 em đã tìm thấy thi thể, trong đó, em bé nhỏ nhất mới 38 ngày tuổi được xác định đã mất. Những chiếc dép, chiếc cốc, khăn mặt của 8 học sinh đã mất được các cô giáo xếp gọn gàng. "Khoảnh khắc dòng nước lũ cuốn qua, tôi có mặt ở đó và thấy nhiều cánh tay cầu cứu, trong đó, có cả học sinh của tôi bám vào tét nước kêu cứu. Thế nhưng trước dòng nước lũ chảy xiết, chúng tôi bất lực, không thể cứu được", cô Nự nhớ lại. Cô Nự nhớ rõ từng chiếc khăn mặt của từng học trò nhỏ. "Tôi thương và nhớ các con, chỉ mong các con được đi học, cô trò mình lại được gặp nhau, cùng ăn ngủ, cùng chơi, cùng gặp nhau tại lớp. Những kỷ niệm đó không bao giờ cô quên được", cô Nự nước mắt lưng tròng. Chỉ ít ngày trước, điểm trường mầm non thôn Làng Nủ còn rộn tiếng khóc cười của các em học sinh, những ngày này mảnh sân chơi bé nhỏ của trường vắng lặng. Chăn gối của các con đã được giặt thơm, sau những ngày mưa gió ẩm ướt. Bát ăn cũng được xếp gọn gàng và đồ chơi cũng được đặt lên kệ tinh tươm. Chỉ khác biệt một điều, hồ sơ của các cháu qua đời đặt ngay ngắn trên chiếu, và lớp học sắp tới cũng sẽ vắng lặng hơn. Đồ chơi, chăn gối được xếp gọn gàng nhưng còn chủ nhân nữa. Cô giáo Mai Hồng Nhung (43 tuổi) chủ nhiệm nhóm lớp mầm non 5 tuổi không kìm nổi nước mắt khi nói về những em học sinh gặp nạn trong cơn lũ quét. "Mong sao sớm có thể tìm được tung tích của tất cả những em bị nạn. Suốt mấy ngày qua, tôi gần như trắng đêm, liên tục đi cùng cơ quan chức năng tìm kiếm, mong có thêm phép màu", cô Nhung nghẹn ngào. Chỉ ít ngày nữa sẽ đến tết Trung thu, trước khi xảy ra vụ việc, cô đã hẹn với các em học sinh rằng vào dịp trăng tròn tháng 8, sẽ cùng nhau làm chiếc đèn ông sao. "Các con còn tranh nhau, hứa sẽ làm chiếc đèn lồng đẹp nhất để dành tặng cho cô giáo, cho mẹ. Thật đau xót, lời hẹn ước này không thể thành sự thật được nữa", cô Nhung nghẹ giọng. Đồ dùng của học sinh tại điểm trường Làng Nủ. Trong khi đó, vừa nhận được thi thể đứa con trai mới 4 tuổi, anh Lương Văn Son (30 tuổi) quỳ sụp xuống bùn, thắp nén nhang liên tục gọi tên con. "Tôi có còn nước mắt đâu mà khóc", anh Son chia sẻ sau khi trải qua thảm kịch gia đình. Trận lũ quét vừa xảy ra đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong gia đình anh gồm: bố dượng, mẹ, em trai và con trai - Lương Gia Huy đang học tại trường mầm non làng Nủ. Vợ chồng anh Son làm thợ sơn ở tỉnh Vĩnh Phúc, gửi con trai 4 tuổi cho ông bà nội trông nom tại quê nhà làng Nủ. Vợ chồng anh đang có ý định sắp tới sẽ đón con về Vĩnh Phúc ở cùng tiện chăm sóc thì cơ lũ quét ập đến. "Chẳng thể ngờ lại mất con sớm như thế này, tôi đau không kể xiết", anh Son ngậm ngùi. Theo thống kê của cơ quan chức năng, trận lũ quét tại thôn Làng Nủ vùi lấp 37 nóc nhà, ảnh hưởng đến 158 người. Đặc biệt trong đó có 18 trẻ nhỏ dưới 6 tuổi. Sáng ngày 12/9, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã tìm thấy thi hài của cháu Lương Gia Huy, 4 tuổi. Tính đến trưa nay, thiệt hại tại thôn Làng Nủ sau trận lũ quét: 44 người chết, 17 bị thương, 51 mất tích, còn lại 46 người an toàn. Các lực lượng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. Tổng số lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn là 650 người (địa phương 350; Quân khu 2 là 300). Toàn tỉnh Lao Cai đến nay có ít nhất 88 người chết, mất tích 85 người và bị thương 70 người. Nhóm PV