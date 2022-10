Có gì trong Vị nhiệt đới?

Vũ Bích Thủy tốt nghiệp bậc thạc sĩ, Đại học Nghệ thuật Berlin (Universitat der Kunste Berlin - UdK), CHLB Đức năm 1996. Trong thời gian theo học ở Berlin, chị tham gia một số triển lãm tổ chức bởi Quỹ Nghệ thuật Seagull (The Seagull Foundation for the Arts), Không gian dành cho phụ nữ quốc tế (The International Women Space), Trại sáng tác nghệ thuật ở Neubrandenburg... Sau khi về Việt Nam, chị tham gia một số triển lãm nhóm ở Hà Nội, TPHCM, được mời trưng bày tranh trong một số sự kiện nghệ thuật Việt Nam và châu Á ở Singapore, Thái Lan, Nhật Bản. Đầu năm 2019, chị giới thiệu triển lãm hội họa cá nhân đầu tiên tại Hà Nội.