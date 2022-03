Có gì trong hôn lễ thế kỷ của Son Ye Jin, Hyun Bin

“Hyun Bin và Son Ye Jin dường như đã đưa ra một quyết định bất thường là tổ chức hôn lễ vào sáng thứ 5 thay vì cuối tuần để có một ngày trọng đại yên tĩnh và thoải mái”, tờ My Daily nhận định.

Theo đó, lễ cưới của 2 ngôi saoHạ Cánh Nơi Anh diễn ra lúc 11h ngày 31/3 tại Walkerhill Hotel Aston House ở Gwangjang-dong, Gwangjin-gu, Seoul. Thật trùng hợp, tập cuối cùng của Thirty, Nine do Son Ye Jin đảm nhận vai nữ chính cũng lên sóng vào ngày 31/3.

Đó là nhận định của tờ My Daily khi đưa tin về lễ cưới sắp diễn ra của Hyun Bin và Son Ye Jin. My Daily trích dẫn thông tin độc quyền của YTN Star.



Lễ cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin diễn ra ngày 31/3. Ảnh: Newsen.

Trong thời gian qua, khi đưa tin về lễ cưới của 2 ngôi sao, truyền thông Hàn Quốc luôn nhấn mạnh yếu tố riêng tư, yên tĩnh và khép kín.

Theo My Daily, vừa qua, Hyun Bin, Son Ye Jin đã phát thiệp mời cho người thân đồng thời yêu cầu đội ngũ an ninh làm việc nghiêm ngặt để đảm bảo vấn đề an toàn, khép kín. Tờ YTN Star nhấn mạnh các khách mời cũng được yêu cầu giữ kín thông tin.

Aston House, nơi hai người tổ chức hôn lễ, nhìn ra chân núi Acha và sông Hàn. Đây là địa điểm ưa thích của người nổi tiếng để tổ chức một đám cưới riêng tư vì việc ra vào được kiểm soát chặt chẽ.

YTN Star cho biết buổi lễ chính được tổ chức nhanh chóng và đơn giản. Sau đó, 2 ngôi sao có bữa tiệc để chiêu đãi và cùng chung vui với khách mời. Không gian tổ chức tiệc cưới có sức chứa khoảng 200 người nên Hyun Bin, Son Ye Jin chỉ mời gia đình, những bạn bè, đồng nghiệp thân thiết nhất.

Trước đó, Sports Donga đưa tin nam diễn viên Jang Dong Gun và biên kịch Park Ji Eun của Hạ Cánh Nơi Anh được mời tham gia hôn lễ. Thậm chí, tài tử Phẩm Giá Quý Ông sẽ đọc bài phát biểu chúc mừng trong đám cưới của 2 đồng nghiệp.

Tuy nhiên, đại diện từ công ty quản lý của Son Ye Jin là MS Team Entertainment nói với YTN Star mọi thông tin của lễ cưới được giữ kín. Đây là sự kiện mang tính chất riêng tư nên họ không thể tiết lộ bất cứ thông tin nào.