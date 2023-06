Có gì trong chiếc túi đắt nhất thế giới, giá gần 90 tỷ đồng?

Chiếc túi xách đắt nhất trên thế giới có tên gọi Mouawad 1001 Nights (tạm dịch: Nghìn lẻ một đêm).

Đây là tác phẩm của Robert Mouawad, nhà kim hoàn nổi tiếng, đồng thời cũng là ông chủ của thương hiệu trang sức Swiss & Emirati xa xỉ và danh tiếng nhất Trung Đông.