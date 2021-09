Có gì hấp dẫn từ 'Tudum' dành cho người hâm mộ Netflix?

Hòa cùng làn sóng hallyu mạnh mẽ cùng nhiều nội dung Hàn Quốc hơn

Tudum đã cho người hâm mộ hallyu khám phá đôi chút về nghệ thuật đất sét của Song Kang và lật mở một ngày trong đời của Jung Hae In. Ngay cả những người hâm mộ K-Pop cũng nhập hội để chung vui cùng Kai của Exo và Kim Hee Chul của Super Junior! Vẫn còn rất nhiều nội dung khác đang chờ đón bạn, chẳng hạn như các chương trình mới của Hàn Quốc sẽ ra mắt mỗi tháng! Từ chương trình thực tế cho người nổi tiếng New World – Chào mừng tới thiên đường cho đến My name đậm chất hành động do Han So Hee thủ vai chính sẽ ra mắt vào ngày 15/10. Người hâm mộ nữ diễn viên này trong Dẫu biếtvàThế giới hôn nhân sẽ được nhìn thấy cô trong vai diễn hoàn toàn mới và đầy bá đạo.

Những tác phẩm khác: Bản án từ địa ngục (Hellbound), Biển tĩnh lặng, Háu ăn và Râu rậm, Paik Jong Won: Trò chuyện bên chén rượu, Địa ngục độc thân, Ngôi trường xác sống, Tòa án vị thành niên, Tình yêu và trói buộc và New World – Chào mừng tới thiên đường.

Bom tấn khiến bạn chẳng thể ngồi yên

Hàng loạt phim bom tấn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao sắp ra mắt trên Netflix như: The Sandman: Người cát rất được mong đợi của Neil Gaiman, cũng như bộ phim chủ đề trộm cướp Đội quân đạo tặc (Army of the Thieve) của Zack Snyder.

Netflix cũng giới thiệu thêm nhiều phim hành động hạng A để bạn thoải mái xem trên sofa của mình, như Lệnh truy nã đỏ (Red Notice) do Dwayne Johnson, Ryan Reynolds và Gal Gadot thủ vai chính. Một bộ phim khác rất được mong đợi của Netflix là Đừng nhìn lên (Don’t Look Up), với sự góp mặt của Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothee Chalamet, Meryl Streep, Jonah Hill, Ariana Grande và nhiều gương mặt khác! Extraction 2, Murder Mystery 2…