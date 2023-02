Cô gái từng trượt học bổng nhiều lần nay có việc làm thu nhập 3 tỷ đồng/năm

Thành lập cộng đồng săn học bổng, giúp đỡ những người cùng chí hướng

Từng là người gặp khó khăn trong việc tìm kiếm học bổng những năm về trước, cô nàng 8x đã quyết định thành lập một cộng đồng để kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ những bạn đang gặp khó khăn trên con đường du học.

"Khi thành lập cộng đồng săn học bổng này, mình mong rằng đây sẽ là nơi cung cấp thông tin đầy đủ nhất đến với mọi người. Đặc biệt là các bạn ở các khu vực vùng sâu vùng xa, ít cơ hội được tiếp cận thông tin.

Cộng đồng này cũng là nơi kết nối mọi người. Các bạn cùng nhau truyền cảm hứng, tạo động lực để việc bước chân ra nước ngoài học tập, làm việc không chỉ là chuyện trong mơ nữa", Hoa Đinh chia sẻ lý do thành lập cộng đồng săn học bổng.

Hoa Đinh đã thành lập ra một cộng đồng để giúp đỡ, cung cấp thông tin cho những bạn có mong muốn đi du học (Ảnh: NVCC).

Đặc biệt, cô nàng cho biết, cộng đồng săn học bổng có nhiều đối tượng khác nhau, không riêng gì những người trẻ.

Từ những bạn dân tộc thiểu số, những bạn đến từ vùng sâu vùng xa, còn có cả những người 30-40 tuổi nhưng họ vẫn muốn được tiếp cận giáo dục quốc tế.

"Mình thấy người Việt Nam rất chăm chỉ, cần cù, chịu khó và thông minh. Nếu trao cho họ những cơ hội được học tập tại nước ngoài, thì họ sẽ giúp khẳng định được vị trí của Việt Nam trên thế giới.

Chính vì thế, với vai trò là người thành lập một cộng đồng săn học bổng, mình mong rằng ai cũng có thể đạt được ước mơ đi du học của mình, thành công và quay trở về giúp ích cho đất nước", Hoa bộc bạch.

Hoa Đinh mong muốn cộng đồng của mình sẽ giúp đỡ, phát triển giáo dục của đất nước (Ảnh: NVCC).

Hoa Đinh cũng mong rằng, nếu các bạn còn đang chần chừ, nản lòng khi trượt học bổng hay lo sợ vì hoàn cảnh mình không đủ tốt để đi nước ngoài, thì các bạn hãy mạnh dạn, bứt phá khỏi giới hạn của bản thân: "Mình nghĩ ai cũng phải nếm mùi thất bại. Động lực và áp lực là hai thứ luôn tồn tại song hành với nhau. Nhưng chúng ta phải biết biến áp lực thành động lực. Từ đó, bạn sẽ đạt được những gì mình mong muốn.

Bạn hãy bắt đầu một năm mới bằng cách nhìn lại năm cũ mình chưa đạt được những gì. Từ đó, đề ra cho mình những kế hoạch cụ thể và thực hiện từng bước một.

Vì mình luôn tin vào câu nói: "If a goal without a plan, it's just a wish" (Tạm dịch: Mọi mục tiêu không đi kèm với kế hoạch cụ thể, thì nó chỉ là chuyện viển vông)".