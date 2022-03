Cô gái tử vong sau nâng mũi: Con ôm di ảnh, bi bô gọi mẹ

Có ai ngờ, người mẹ trẻ lại gặp nạn trong cuộc phẫu thuật nâng mũi, để lại đứa con còn thơ dại. Con của chị H. còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau khi mất đi người thân.

Ghi nhận của VTC, trên trang cá nhân của chị T.N - chị gái nạn nhân - mới đây chia sẻ những khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động. Đó là hình ảnh cô con gái bé nhỏ của chị H. đang ôm di ảnh mẹ.

Cùng với đó, MXH cũng xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một bé gái được cho là con chị H. mới bi bô tập nói gọi: "Mẹ ơi!". Tiếng gọi ngây thơ của đứa trẻ khiến nhiều người không kìm được nước mắt.