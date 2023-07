Cô gái trình báo bị cướp dùng vật giống như súng khống chế lúc nửa đêm

Chiều 16/7, thông tin từ Công an huyện Tân Thạnh (Long An) cho biết, đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An và Công an huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) điều tra truy xét vụ cướp tài sản có tính chất manh động vừa xảy ra trên Quốc lộ N2, đoạn giáp ranh địa bàn hai tỉnh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h ngày 15/7, chị N.T.T một mình điều khiển xe máy đi từ Bình Dương về Kiên Giang để lo đám tang người thân. Chị T lưu thông trên tuyến quốc lộ N2 hướng từ huyện Tân Thạnh đi huyện Tháp Mười, vừa đến đoạn thuộc xã Tân Kiều (huyện Tháp Mười) thì bị tấn công khiến nạn nhân bị trầy xước vùng mặt, tay, chân...

Theo trình báo của cô gái, nạn nhân bị 2 thanh niên đi trên xe mô tô từ phía sau bất ngờ vượt lên khống chế và đạp chị T ngã xe. Hai tên cướp dùng vật giống như súng khống chế cướp tài sản của nạn nhân gồm: 1 chiếc kiềng bằng bạc, 1 điện thoại di động và 1 triệu đồng, sau đó tẩu thoát về hướng huyện Tân Thạnh.