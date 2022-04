Cô gái 'tay ngang' tiết lộ bí kíp đầu tư đất ven biển người mới đầu tư không thể bỏ qua

Do đó, để tránh việc xâm thực, khi chọn đất biển chị Hiền thường chọn khu vực biển nằm trong vịnh, sẽ đỡ bị xâm thực mà sóng lại êm, an toàn. Nếu để ý quan sát, sẽ thấy làng chài nào đông dân ở, tồn tại lâu năm tức là khu vực đó biển khá lành, tránh được gió bão và có thể chọn mua.

Đi du lịch nhiều ở Hội An, nhất là biển Cửa Đại, chị Hiền thấy nhiều khu vực resort bị xâm thực. Thậm chí, có người mua đất biển vài năm sau quay lại chỉ còn mấy gốc dừa...

Chị Hiền cho hay, có nhiều nơi rao bán đất mặt biển giá khá rẻ, chỉ 1-3 triệu đồng/m2 nhưng thường là đất rừng sản xuất hoặc là đất cây hàng năm, cây lâu năm. Những khu đất này không nằm trong khu dân cư ổn định, có thời hạn sử dụng và không được phép xây dựng nhà ở, do đó vẫn có khả năng bị thay đổi mục đích sử dụng do Nhà nước lấy để làm các công trình công cộng hoặc có thể làm các dự án du lịch, nghỉ dưỡng. Do đó, các cá nhân muốn mua đất để làm căn nhà thứ hai bên biển sẽ không chọn mua loại đất này mà thường ưu tiên chọn đất thổ cư trong làng chài bám biển lâu năm sẽ ổn định hơn.

“Tuy nhiên, cũng có khu vực đất ở nhưng vẫn dính quy hoạch. Vì thế, khi mua cần kiểm tra pháp lý, quy hoạch thật kỹ, cũng như kiểm tra xem khu vực đó có được phép xây dựng nhà ở hay không”, chị Hiền lưu ý.

Chia sẻ thêm về giá đất, chị Hiền cho hay, có những khu vực giá đất mặt biển còn khá mềm như Nam Hội An, Quảng Ngãi... nhưng vùng biển đó thường xuyên bị gió bão nên nhiều người chưa quan tâm lựa chọn. Khu vực Phú Yên đến Bình Thuận được săn đón nhiều hơn do biển đẹp và thuận lợi về khí hậu nên giá đất cũng tăng khá nhanh trong thời gian qua.

“Đất ven biển có nhiều nhưng đất mặt biển hiện nay khá hiếm, đặc biệt là các lô đất ở phù hợp với quy hoạch tại các vùng biển đẹp, khí hậu tốt, ít gió bão, giao thông đi lại thuận tiện và có diện tích vừa phải, phù hợp với túi tiền của nhiều người”, chị Hiền chia sẻ thêm.

Trên thị trường hiện nay, đất mặt biển là đất ở hiện giá thấp nhất khoảng 15 triệu đồng/m2, tuy nhiên cũng có nơi rẻ hơn như ở Nam Hội An, Quảng Ngãi... chỉ 4-5 triệu đồng/m2 nhưng đó lại không phải là vùng biển được nhiều người ưa chuộng.

Đất mặt biển ở Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Định có nơi giá lên đến 80 triệu đồng/m2. Đơn cử như đất ở làng chài Nhơn Hải (Bình Định) giao dịch giá 70-80 triệu đồng/m2; hay như ở Dốc Lết (Khánh Hòa) giá đất cũng tăng rất nhanh; có giai đoạn tăng từ 16-17 triệu đồng/m2 lên 25-40 triệu đồng/m2, tùy khu vực. Thậm chí, có rao bán lên đến 60 triệu đồng/m2.

Minh Thư