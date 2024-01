Cô gái sống trong cũi như trẻ sơ sinh, tốn 7 triệu đồng tiền bỉm mỗi tháng

Your browser does not support the video tag.

Video: Cô gái sống như một đứa trẻ trong cũi và chi nhiều tiền để mua tã lót mỗi tháng. (Nguồn: Metro)

Paigey Mille (29 tuổi, sống tại Bờ Đông, Mỹ) thừa nhận đã chi tới 230 bảng Anh (hơn 7 triệu đồng) mỗi tháng cho việc mua tã lót để duy trì lối sống như một đứa trẻ sơ sinh toàn thời gian .

Paigey bắt đầu mỗi ngày bằng việc thức dậy trong cũi. Sau khi thay tã buổi sáng, cô dành thời gian chơi đồ chơi và hành động như một em bé trong suốt thời gian còn lại trong ngày. Cô mút sữa trong bình và thường xuyên ngậm ti giả.

Paigey đã áp dụng lối sống này từ năm 2018. Cô rất thích đồ chơi và nhất là thú nhồi bông, luôn sưu tầm Polly Pocket và Barbies.

"Tôi thấy hạnh phúc khi được làm một đứa trẻ", cô gái chia sẻ.