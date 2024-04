Cô gái người Anh rơi xuống hố cáp ngầm khi đi bộ trên vỉa hè Hà Nội

Ngày 28/4, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội, thông tin về vụ một người nước ngoài bị ngã xuống hố thi công đường dây cáp.

Theo cơ quan chức năng, rạng sáng 27/4, khi tuần tra địa bàn, tổ công tác Công an phường Quảng An phát hiện có người nước ngoài bị ngã xuống hố thi công đường dây cáp, sâu khoảng 2m trên vỉa hè trước cửa số nhà 53 Xuân Diệu, Quảng An.