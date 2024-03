Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Đổi đời nhờ vịt con duyên dáng

Gần đây, cộng đồng mạng thích thú, tự hào chia sẻ thông tin cô gái trẻ Nguyễn Thùy Trang (SN 2002, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), chủ kênh YouTube Sâu Tivi góp mặt trong chuỗi phim ngắn She Creates Change.

She Creates Change (Những cô gái thay đổi thế giới) là dự án do Room to Read (tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục) hợp tác với Warner Bros. Discovery thực hiện. Phim được công chiếu trên kênh Discovery Asia.

Chuỗi phim ngắn She Creates Change có sự góp mặt của cô gái Vĩnh Long

Cách đây hơn 3 năm, Trang đang học năm nhất đại học thì đại diện đoàn phim She Creates Change liên hệ, mời cô hợp tác làm phim.

Lúc đó, Trang vừa đi học vừa làm việc, lịch trình rất bận rộn. Vì vậy, cô định từ chối lời mời đó.

Qua nhiều lần trao đổi, cô quyết định tham gia, hy vọng góp chút sức, phục vụ cho chương trình hỗ trợ giáo dục nữ sinh khó khăn.

Thùy Trang chụp ảnh kỷ niệm cùng mẹ và đạo diễn người Mỹ

“Đoàn phim từng chia sẻ, họ chọn nhân vật làm phim dựa trên nỗ lực học tập và thành công trong cuộc sống. Với tôi, họ đánh giá cao tinh thần vượt khó và sáng tạo trong công việc.

Đặc biệt, mọi người cực kỳ thích thú với sự dí dỏm, thú vị của tôi và chú vịt Bim Bim trong các video trên kênh Sâu Tivi”, Thùy Trang cho biết.

Thùy Trang kể, cô sinh ra trong gia đình làm nông. Vì gia cảnh khó khăn, cô nhiều lần đối mặt với việc nghỉ học.

Không đầu hàng số phận, Trang trăn trở, tìm cách kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. Năm 2018, cô tận dụng chiếc điện thoại cũ của anh trai tặng để quay các video giới thiệu con người, ẩm thực miền Tây. Sau đó, cô đăng tải các video này lên kênh Sâu Tivi, chính thức gia nhập nền tảng YouTube.