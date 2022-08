Cô gái 'lì mặt' leo bằng được lên băng chuyền hành lý quay clip

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok lại xuất hiện thêm một đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái trèo lên băng chuyền hành lý trong sân bay để quay clip khiến dân mạng bức xúc.

Theo hình ảnh được ghi lại trong clip, cô gái này mặc quần trắng, áo vàng đang đứng đợi hành lý ra từ băng chuyền trong sân bay cùng với một người đàn ông khác.