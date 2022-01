'Cô gái Kiwi' náo loạn họp báo Lan Ngọc, Nhã Phương là ai?

Tối 26/1, dàn diễn viên Lan Ngọc, Nhã Phương, Diễm My 9X, Quang Tuấn, Hải Nam và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác trong showbiz Việt có buổi họp báo ra mắt phim mới tại TP.HCM.

Đáng chú ý, trong lúc Diễm My 9X đang phát biểu thì có người đàn ông lạ mặt bất ngờ lên sân khấu giật micro.

Trong lúc mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì người này đã vừa gào khóc nức nở, vừa gọi tên một cô gái - "Kiwi". Trước đông đảo mọi người, anh chàng này còn tự biên tự diễn bày tỏ tình cảm với ''Kiwi''.