Cô gái khóc nức nở khi đến cổng mới biết bị lừa đảo vé xem Taylor Swift

Cô gái vừa khóc, vừa hát theo Taylor Swift ở bên ngoài sân vận động (Biên dựng: Dĩ An).

Trước đó, cô gái này đặt niềm tin vào một trang bán vé điện tử. Vì thấy lượt theo dõi đông, cô nghĩ rằng, trang này có thể đảm bảo sự uy tín.

Tuy nhiên, giấc mộng gặp thần tượng đã tan vỡ khi cô nhận ra mình bị lừa. Điều đặc biệt là cô đã chi trả mọi chi phí, từ vé máy bay, khách sạn, để tận hưởng đêm nhạc The Eras Tour của Taylor Swift.