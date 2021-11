Cô gái Hà Tĩnh giành học bổng tiến sĩ của trường Ivy League

Huyền My sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh. Ngay từ năm tháng phổ thông, My luôn ấp ủ giấc mơ du học Mỹ. Do điều kiện gia đình không cho phép, My tạm gác lại dự định du học và trở thành sinh viên Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội).

“Ngoài đi học em còn dạy thêm IELTS để tiết kiệm tiền chuẩn bị hồ sơ xin học bổng du học. Sau một năm chuẩn bị, em gửi hồ sơ đến 16 trường. Sau gần 10 lần nhận thư từ chối, em vỡ oà hạnh phúc vì giành được học bổng toàn phần trị giá 56.000 USD của Albion College”, My nhớ lại.

Nhưng sau niềm vui ban đầu, My lại phân vân. “Một mình mẹ đã quá vất vả nuôi em suốt thời gian trước đó. Em chỉ mong sớm trưởng thành để lo lắng cho mẹ và các em, nên lúc đó em lại định không đi Mỹ”.

Đến khi thư mời nhập học gửi về tận nhà, mẹ My hay tin đã động viên và khuyên bảo con gái. Cuối cùng, năm 2016, Huyền My đến bang Michigan (Mỹ) theo học chuyên ngành Tâm lý học, nghiên cứu chuyên sâu về Khoa học thần kinh tại Albion College.

Nhờ khả năng tiếng Anh tốt nên Huyền My thích nghi khá nhanh với chương trình học.

Dù vẫn phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống đắt đỏ ở Mỹ, nhưng kết quả học tập của Huyền My luôn nằm trong top đầu khoa, cô tham gia thực hiện 4 dự án nghiên cứu và có 1 bài báo quốc tế.