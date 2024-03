Cô gái gốc Việt tại Mỹ kiếm được triệu USD nhờ ý tưởng kinh doanh độc lạ

Nhận thức được rằng, so với các quán bar - thể thao khác, quán của cô không có lợi thế, vì vậy muốn nhận được sự chú ý cần phải có điều gì đó khác biệt.

Trước năm 2022, The Sports Bra của Jenny Nguyễn, một quán bar - thể thao bình thường, không có gì đặc sắc và khác biệt so với những quán khác cùng loại hình kinh doanh, gặp không ít khó khăn. Đứng trước nguy cơ phải đóng cửa quán bar, Jenny Nguyễn nghĩ rằng cần phải làm gì đó để thay đổi tình hình.

Sau một thời gian dài “lê la” tại các quán bar - thể thao khác, Jenny Nguyễn nhận thấy không có quán nào chiếu các môn thể thao, các trận đấu do vận động viên nữ chơi. Điều này đã đưa cô đến ý tưởng kinh doanh chưa ở đâu có, đó là cải tạo The Sports Bra thành không gian ưu tiên cho nữ giới. Tức là tại quán bar của cô, trên TV chỉ chiếu các trận đấu do các vận động viên và cầu thủ nữ tham gia.

Khi bắt tay vào thực hiện ý tưởng này, có nhiều người ngăn cản Jenny Nguyễn, cho rằng làm như vậy không những có nguy cơ không thu hút được khách nữ, mà còn có thể mất lượng khách nam.

Tuy nhiên, phương châm của cô là “bạn có thể thất bại và học hỏi từ những thất bại đó, nhưng nếu không làm, chắc chắc bạn sẽ không thành công”.