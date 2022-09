Cô gái đứng sau loạt hit của BTS

Adora quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ sau nhiều năm gắn bó với Big Hit trong vai trò nhà sản xuất. Ảnh: Naver.

Tháng 10/2021, hãng âm nhạc Aura Entertainment thông báo ký hợp đồng với nghệ sĩ độc quyền đầu tiên là Park Soo Hyun hay còn được biết đến với nghệ danh Adora - nhà sản xuất nữ duy nhất của Big Hit Music cũng là người đã tạo ra loạt hit của BTS như Spring Day, Wings, Not Today…

Cuối tháng 9, đại diện Aura đã thông báo về việc phát hành mini-album đầu tiên của Adora Ad Lovely REbirth với tư cách là một nghệ sĩ solo. Trước đó, cô đã cho ra mắt 3 đĩa đơn gồm Make U Dance vào tháng 11/2021 với sự góp giọng của Eunha - cựu thành viên nhóm G-Friends, The Little Name vào tháng 3 và gần đây nhất là Trouble? Travel! hồi tháng 6.

Tờ NME đã mô tả về màn ra mắt của Adora: “Bước đầu tiên có sự hấp dẫn nhưng an toàn để trở thành tâm điểm chú ý. Adora từ lâu đã khẳng định năng lực vượt trội với vai trò là nhạc sĩ, nhà sản xuất cho các thần tượng nổi tiếng. Bởi vậy, người hâm mộ cũng hy vọng cô sẽ sớm tìm được chỗ đứng vững chắc ở làng giải trí với tư cách là một nghệ sĩ solo".

Mối duyên với Big Hit

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Sports Chosun, Adora từng chia sẻ về việc trở thành một ca sĩ thần tượng sau 5 năm gắn bó với vị trí là nhà sản xuất âm nhạc nữ duy nhất của Big Hit.