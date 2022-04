Cô gái để lại thư rồi nhảy cầu tự tử, 'người hùng' lao theo giải cứu

Vụ việc xảy ra vào chiều qua 17/4 tại khu vực cầu Việt Yên, phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Lúc đó một cô gái trẻ đến địa điểm trên để lại xe máy và bức thư tuyệt mệnh rồi bất ngờ nhảy cầu tự tử. Phát hiện sự việc, một người đàn ông cũng lao theo, bơi đến cứu nạn.