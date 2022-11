Cô gái bị tên cướp ngang nhiên giật túi xách giữa đường

Your browser does not support the video tag.

Theo camera an ninh khu vực ghi lại, một người đàn ông chở cô gái đi xe máy trên đường bất ngờ bị thanh niên mặc đồng phục của một đơn vị giao hàng tiến lại gần, dùng tay giật mạnh túi xách của cô gái. Bị giật bất ngờ, cô gái hét lên còn tài xế định dừng xe chặn đầu tên cướp nhưng hắn đã tẩu toát.