Cô gái bị lập biên bản xử phạt vì xúc phạm CSGT trên Facebook

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Công an huyện Than Uyên xác minh triệu tập chủ tài khoản "Linh Nhi" là L.T.T. lên cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, chị T. thừa nhận hành vi chụp ảnh lực lượng CSGT Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Đội cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Than Uyên, làm nhiệm tại quốc lộ 32, địa phận xã Mường Kim (mùng 2 Tết), rồi đăng tải hình ảnh, kèm những lời thiếu văn hóa, xúc phạm CSGT lên trang Facebook cá nhân của mình. Việc làm của T. nhằm mục đích câu like, tăng tương tác và thông báo cho bạn bè biết có chốt CSGT đang tuần tra kiểm soát.

Công an tỉnh Lai Châu cho hay, hành vi của chị T. là thiếu văn hóa và đi ngược với lợi ích chung của cộng đồng, cần xử lý nghiêm và lên án. Chị T. sẽ bị xử phạt 7,5 triệu đồng.