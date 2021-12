Cô gái bị chủ shop đánh đập, bắt đền bù 15 triệu vì trộm váy 160k

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái bị chủ shop chửi bới đánh đập sau khi phát hiện ăn trộm một chiếc chân váy trị giá 160.000 đồng. Theo như chia sẻ, sự việc trên xảy ra tại một cửa hàng thời trang ở TP. Thanh Hoá vào ngày 27/11 vừa qua.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một cô gái trẻ đội mũ bảo hiểm che kín mặt đang quỳ dưới sàn nhà liên tục khóc lóc, xin lỗi. Trong lúc này, một người phụ nữ được cho là chủ shop thời trang vẫn liên tục mắng chửi, yêu cầu cởi mũ bảo hiểm để một người khác quay rõ mặt.