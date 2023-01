Cô gái bị châm lửa đốt giữa đường: Đánh ghen bằng 1,5 lít xăng

Your browser does not support the video tag.

Đến chiều 29/1, chính quyền thị trấn Nam Phước xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc trên, Nạn nhân trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc, sáng ngày 30/1, trao đổi với Zing, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên đã có thông tin chính thức vụ việc.