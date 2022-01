Cô gái bật khóc, hoảng loạn khi bị gã đàn ông giật laptop trước mắt vỏn vẹn chỉ 2 giây

Ngày 10/1, Công an TP.HCM cho biết vừa bắt giữ Trần Đức Quí (SN 1977) do có hành vi cướp giật tài sản. Hiện, đối tượng này đã được Công an TP.HCM bàn giao cho Công an quận Tân Bình để xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Trần Đức Quí. Ảnh: Báo Người Lao Động