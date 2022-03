Cô gái 9X Hải Phòng môi giới mại dâm giá 7 triệu đồng/lượt 'tàu nhanh'

Theo tờ Người lao động, ngày 5/3, Công an TP Hà Nội thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội môi giới mại dâm.

Cụ thể, các đối tượng bị khởi tố gồm: Dương Thị Thủy (SN 1992, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng), Phan Văn Đức (SN 1995, trú tại Diễn Châu, Nghệ An), Nguyễn Đăng Hùng (SN 1996, trú tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc) và Trần Bá Anh Tuấn (SN 2001, trú tại Mê Linh, Hà Nội).