Cô gái 25 tuổi tử vong trong đám cháy ở phường Phú Đô đã đặt tiền mua nhà chung cư chuẩn bị làm đám cưới

Thông tin về vụ việc nghiêm trọng này, Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 19 giờ ngày 31/3, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra cháy ở khu nhà trọ cao tầng, có địa chỉ tại số 4, ngõ 60 đường Phú Đô, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Khoảng 19h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, cứu và hướng dẫn thoát nạn 12 người, trong đó có 4 trẻ em, ra khỏi đám cháy, đồng thời phát hiện 1 thi thể nữ giới tại hiện trường.

Nghi phạm Hải được đưa về trụ sở công an để điều tra.

Song song với việc cứu, chữa cháy, lực lượng chức năng đã khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đến khoảng 23h00 ngày 31/3, Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội và Cục Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an làm rõ, bắt giữ được đối tượng gây án là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, ở thôn Bịch, xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; chỗ ở: số 4, ngõ 17A/9/472 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Hải là công nhân và chưa có tiền án, tiền sự.