Cô gái 25 tuổi có 9 khối u ở ngực, bác sĩ cảnh báo 1 kiểu tính cách đã làm hại cô, chị em nào cũng có thì cần bỏ ngay đi

Theo Li Yanyan, một nhà tâm lý học lâm sàng tại Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu, những người có rối loạn nhân cách loại C này rất dễ bị rối loạn nội tiết và rối loạn chức năng cơ quan, do đó dễ bị ung thư. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ mắc bệnh ung thư ở những người có rối loạn nhân cách loại C cao hơn nhiều so với người bình thường.

Không chỉ vậy, tình trạng này sẽ còn gây ra hàng loạt bệnh khác như tổn thương gan phổi, tế bào não bị lão hóa nhanh, hệ miễn dịch bị tổn thương, cường giáp, nhiễm sắc tố, loét dạ dày, thiếu oxy cơ tim, tăng đường huyết, nhồi máu cơ tim...

Ruan Xiangyan, bác sĩ trưởng khoa Nội tiết của Bệnh viện Phụ sản Bắc Kinh, nói rằng những cảm xúc tiêu cực bị kìm nén có thể dẫn đến một loạt bệnh, chẳng hạn như: