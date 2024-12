Cô gái 22 tuổi vẫn cầm chặt tay lái sau khi ô tô rơi xuống sông Đồng Nai

Lúc lực lượng cứu hộ tìm thấy nạn nhân, hai tay nữ tài xế vẫn đang cầm vô lăng. Gia đình cho biết cô gái 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học, đang học thạc sĩ. Rạng sáng 15/12, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ nữ tài xế cùng ô tô rơi từ cầu Đồng Nai xuống sông. Thi thể chị T.T.N. (22 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã được công an bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự. Chiếc ô tô được trục vớt lên bờ (Ảnh: Phước Tuần). Ngồi ở hiện trường chờ nhận thi thể con gái, ông T.B.C. (50 tuổi, cha của nạn nhân) ôm mặt, vẫn chưa tin những gì vừa diễn ra. Ông C. cho biết, sáng 14/12, N. lái ô tô từ nhà đi TPHCM. Tới hơn 17h, thấy con chưa về, vợ ông là bà L.T.D. (50 tuổi) gọi điện thoại hỏi, N. trả lời đã về tới Khu Công nghệ cao TP Thủ Đức. Đến hơn 18h, thấy con gái vẫn chưa tới nhà, bà D. gọi lại nhiều lần, nhưng không liên lạc được. Đợi mãi tới khoảng 20h, bà D. cảm thấy sốt ruột nên gọi cho ông C. báo tin con gái đi chưa về. Ông C. kể, lúc này ông đang dự tiệc đám cưới, nghe vợ báo tin ông liền lái ô tô từ Đồng Nai về hướng TPHCM. Tới cầu Đồng Nai, ông C. thấy ở hướng bên kia đường có nhiều người tụ tập, ông C. chạy lên tới cầu Sài Gòn rồi quay về cầu Đồng Nai. Vị trí vụ tai nạn (Đồ họa: Ngọc Tân). Tại đây, ông C. hỏi thăm thì một người dân nói có người đi xe máy bị tai nạn rơi xuống sông. Nghe vậy, ông C. nghĩ không phải con mình vì lúc sáng N. đi bằng ô tô. Ông C. tiếp tục quay xe lại hướng TPHCM để đi tìm con. Thời điểm này, bà D. cũng báo tin cho nhiều người thân biết N. đi chưa về. Bất ngờ, một người cháu thông báo cho bà D. biết trên mạng xã hội vừa chia sẻ thông tin một ô tô rơi từ cầu Đồng Nai xuống sông. Người phụ nữ liền gọi cho chồng, đồng thời nhờ người thân đưa ra hiện trường. "Tôi đang đi vòng vòng trên đường, vợ gọi điện báo có vụ ô tô rơi từ cầu Đồng Nai xuống sông, tôi vội quay xe lại cầu Đồng Nai. Khi tôi đến nơi, vợ tôi cũng đã ở đây, bà khóc và nói con gái bị rơi xuống sông Đồng Nai", ông C. kể. Cùng thời điểm vợ chồng ông C. có mặt trên cầu Đồng Nai, bên dưới sông người nhái đã tìm thấy chiếc ô tô. Họ xác định đây là chiếc Huyndai i10 màu trắng, bên trong xe có một phụ nữ đã tử vong. Đối chứng với thông tin gia đình ông C. cung cấp, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân trong xe là chị N. Nhận hung tin, ông C. đứng không vững, một số người hàng xóm phải dìu đỡ. Còn bà D. ngất tại chỗ, được người thân chở về nhà ở TP Biên Hòa. Ông C. cho biết, con gái vừa tốt nghiệp Đại học Luật TPHCM, đang tiếp tục học thạc sĩ. Một người thân cho biết, N. là chị gái lớn trong nhà, sau N. còn có người em trai cũng vừa bước vào đại học. Thi thể nạn nhân được vớt lên lúc 23h ngày 14/12 (Ảnh: Xuân Đoàn). Như Dân trí đã đưa tin, gần 18h ngày 14/12, người dân nhìn thấy một chiếc ô tô con chạy trên quốc lộ 1, hướng từ TPHCM đi Đồng Nai. Khi ô tô con chạy qua cầu Đồng Nai (địa bàn phường Bình Thắng, TP Dĩ An, Bình Dương), một xe chạy trước thắng gấp nên tài xế ô tô con đạp thắng và đánh lái. Vụ việc làm chiếc ô tô con văng lên mép cầu, húc văng một đoạn lan can và rơi xuống sông. Chiếc ô tô này sau đó được xác định là ô tô con mang biển số 60A-46x.xx do chị T.T.N. lái. Nhận tin báo, hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương huy động cano, người nhái tới hiện trường để tìm kiếm. Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng PC08 Công an TPHCM) cũng có mặt trên cầu Đồng Nai, phối hợp cùng công an địa phương điều tiết giao thông. Đến 23h, thi thể nữ tài xế được đưa lên bờ rồi chuyển về bệnh viện để khám nghiệm tử thi. Thời điểm này, hai tay nạn nhân vẫn còn co lại trong tư thế cầm vô lăng. Đến 1h sáng 15/12, chiếc ô tô được trục vớt, di dời khỏi hiện trường.