Cô gái 22 tuổi trải qua 15 lần phẫu thuật vì dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Ở tuổi dậy thì, do không có âm đạo nên máu kinh không thể thoát ra ngoài như bình thường, lâu dần vùng hạ vị hình thành một khối u nang rất to chèn ép vào bàng quang. Bệnh nhân không thể đi tiểu và phải phẫu thuật nhiều lần để giải phóng lượng máu kinh bị ứ lại.

Sau thời gian phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục có biểu hiện bụng căng to, đau nhiều nên vừa qua được gia đình đưa đến Bệnh viện Bình Dân khám, phát hiện sỏi niệu quản và u nang buồng trứng to nên chuyển sang Bệnh viện Từ Dũ điều trị. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân lạc nội mạc buồng trứng to, ứ dịch tai vòi 2 bên, ứ dịch lòng tử cung/tử cung đôi, thận phải ứ nước, trên bệnh nhân tồn tại ổ nhớp đã phẫu thuật mở hậu môn tạm/thiếu máu…

Sau ca mổ ở Bệnh viện Từ Dũ, do bệnh nhân suy dinh dưỡng, thiếu máu, hậu môn nhân tạo hay chảy dịch vào vết mổ nên ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương.

Bệnh nhân được các y bác sĩ chăm sóc tích cực, hội chẩn chuyên khoa dinh dưỡng để nâng thể trạng. 2 tuần sau, vết mổ khô dần không còn rỉ dịch và cô gái được xuất viện.