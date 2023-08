Cô gái 21 tuổi tố bác sĩ gợi ý 'cho vui vẻ' mới đưa thuốc trị ung thư cho mẹ

Cô gái đứng ra tố cáo hành vi này của bác sĩ C. mới chỉ 21 tuổi, chỉ còn có mẹ đang bị ung thư. "Bác sĩ C. đã lợi dụng chuyên môn, lợi dụng sự bức bách cần thuốc cứu mẹ để ép tôi vào đường cùng", K.T. nói - Ảnh: HƯƠNG THẢO

Do "hết cách", K.T. từng chủ động nhắn tin và được bác sĩ C. hướng dẫn mang hồ sơ bệnh án đến một địa chỉ (là nhà thuốc, trụ sở công ty dịch vụ y tế) trên đường Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình cho bác sĩ C. xem hướng dẫn điều trị.

Hai phóng viên (ngồi phía trong) làm việc với K.T. tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ - Ảnh: T.T.D.

Theo K.T., ngày 15-4 tại địa chỉ này, sau khi xem hồ sơ, bác sĩ C. nói trường hợp của mẹ cô đã hết cách điều trị, chỉ còn uống một loại thuốc "nhắm trúng đích" có tên Lenvaxen 10 (Lenvatinib) có thể kéo dài thời gian sống.

Hộp thuốc theo bác sĩ C. có giá 14 triệu đồng. Đây là loại thuốc nội bộ và phải được kê đơn giám sát của các bác sĩ. "Lúc này mặc dù tôi đồng ý trả tiền mua thuốc nhưng bác sĩ C. nói không cần tiền và lao vào ôm tôi. Tôi phản kháng đẩy ông ấy ra và đi về" - cô kể.

Một ngày sau, bác sĩ C. tiếp tục nhắn tin cho K.T. nói mẹ cô bệnh nặng "tiên lượng tính bằng tháng". Cô một lần nữa quay lại địa chỉ trên gặp bác sĩ C. lấy thuốc vào tối 18-4. Trong phòng ở tầng hai chỉ có cô và bác sĩ C..

"Ông C. cầm lọ thuốc nhưng không đưa cho tôi. Tôi nói trễ rồi đưa thuốc để về nhưng ông không đưa. Hai bên giằng co qua lại, ông C. nói em làm cho anh vui đi rồi anh đưa thuốc" - chị K.T. giọng run run kể. Và lúc này, theo K.T. thì bác sĩ C. lao vào ôm và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với mình.

"Ba tôi mất năm 2017. Hiện giờ tôi chỉ còn mẹ, tôi không thể mất luôn mẹ được. Cũng chỉ vì muốn có thuốc cho mẹ điều trị, tôi không kịp phản kháng, buộc phải để ông C. thực hiện hành vi xâm hại tình dục" - K.T. bức xúc kể.