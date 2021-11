Cô gái 19 tuổi ở Hà Nội bị khối u quái to 20cm đè bẹp phổi

Your browser does not support the audio element.

Ngày 26/11, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cho biết phẫu thuật thành công ca bệnh u trung thất hiếm gặp.

Bệnh nhân là cô gái trẻ 19 tuổi (Phú Xuyên, Hà Nội). Thời gian gần đây, cô luôn có cảm giác tức ngực, khó thở, đi vài bước chân đã thở gấp.

Khi đi khám tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, bệnh nhân được phát hiện có khối u lớn trong lồng ngực.