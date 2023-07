Cô gái 18 tuổi ở TP.HCM bị mua đi bán lại nhiều lần: Khởi tố 7 bị can

Ngày 5/7, thông tin từ Công an tỉnh Long An, liên quan vụ cô gái 18 tuổi nợ quán massage rồi bị bán đi bán lại nhiều lần, Công an huyện Đức Huệ đã khởi tố 7 bị can để điều tra về tội mua bán người.

Bảy bị can bị khởi tố, gồm: Trương Việt Hoàng (25 tuổi, ngụ quận Cầu Giấy, Hà Nội); Lâm Quốc Đạt (19 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai); Trương Công Trứ (25 tuổi, ngụ huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi); Võ Thúy Liễu (34 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng); Trần Văn Sáu (28 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai); Nguyễn Thị Mai (25 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai); Lê Văn Giáp (37 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Từ trái qua: Trứ, Hoàng, Đạt lúc bị bắt.

Trước đó, lúc 13h40 ngày 26/6, tại khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (cách đường biên giới 400m), tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã phát hiện, bắt quả tang: Trương Việt Hoàng, Lâm Quốc Đạt và Trương Công Trứ đang đưa một cô gái 18 tuổi tên N.N.K.N. (huyện Nhà Bè, TP.HCM) sang Campuchia bán cho một công ty ở nước này với giá 18 triệu đồng.