Cô gái 18 tuổi mất liên lạc khi sang Campuchia tìm việc

Bà Lan cho hay chị Trí rời khỏi nhà ngày 21/3 để sang Campuchia làm ăn. Sau khi con gái đến nơi, gia đình đã mất liên lạc.

Công an huyện Thăng Bình đã đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước phối hợp truy tìm Hoàng Thị Trí.