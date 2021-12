Có được phép "dùng" dân để diễn tập sự cố trên tàu Cát Linh - Hà Đông?

Your browser does not support the audio element.

Mang hành khách ra làm "chuột bạch"?

Mới đây, trao đổi với báo chí về sự cố tàu mất tín hiệu vào ngày 7/12, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội) Vũ Hồng Trường cho biết đây chỉ là một sự cố diễn tập. Ông Trường cho biết thêm, sắp tới tuyến đường sắt đô thị (metro) Cát Linh - Hà Đông sẽ có thêm những tình huống diễn tập sự cố bất ngờ, không báo trước cho hành khách.

Cụ thể, theo khuyến cáo của Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống ACT (Pháp), trong năm đầu khai thác tuyến Cát Linh - Hà Đông, đơn vị vận hành cần diễn tập một số tình huống sự cố khẩn cấp, có yếu tố bất ngờ (không báo trước) nằm trong 63 tình huống khẩn cấp có thể gặp.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội cho biết, sắp tới tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sẽ có thêm những tình huống diễn tập sự cố bất ngờ, không báo trước cho hành khách (Ảnh: Metro Hà Nội).

Thông tin nêu trên ngay sau khi được báo chí đăng tải đã lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội và có nhiều ý kiến trái chiều.

Cụ thể, tài khoản mạng xã hội S.L. cho rằng, ngay cả khi diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, lực lượng chức năng cũng phải có lịch và thông báo trước. Vì vậy, việc đoàn tàu tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông gặp sự cố vào ngày 7/12 rồi sau đó thông tin lại rằng, đây chỉ là diễn tập là "vụng chèo khéo chống".