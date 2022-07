Cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Vinh

Phút 67 trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng trên sân Vinh tại vòng 9 Night Wolf V.League 2022, một quả pháo sáng đã được giật trên khán đài của các cổ động viên đất Cảng.

Đáng chú ý, ngay trước trận đấu, ban tổ chức sân Vinh đã bố trí lực lượng với 150-170 người, thắt chặt an ninh ở các khán đài để đảm bảo an toàn cho trận đấu. Thậm chí cũng cử các nữ an ninh kiểm tra các cổ động viên nữ nhằm kiểm soát việc đưa pháo sáng vào sân. Dù vậy, pháo sáng vẫn được đưa vào sân trót lọt và xuất hiện trong trận đấu.