Cổ động viên chật vật xem tuyển Việt Nam đấu Singapore

Nhiều cổ động viên không có vé đã tìm địa điểm ngay sát sân Jalan Besar để xem trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp Singapore tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2024. Cổ động viên xem trận tuyển Việt Nam đấu Singapore từ địa điểm ngay cạnh sân Jalan Besar. Ảnh: Bảo Hân Tối 26.12, trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2024 giữa chủ nhà Singapore và tuyển Việt Nam đã diễn ra tại sân nhân tạo Jalan Besar. Trong thời điểm trận đấu đang diễn ra, một nhóm cổ động viên đã có mặt tại 1 tòa nhà cạnh sân đấu. Họ phải rất vất vả khi theo dõi màn so tài giữa 2 đội tuyển qua ô cửa thông gió được ngăn bởi các thanh chắn. Điều này đã chứng minh sức hút của trận đấu giữa tuyển Singapore và Việt Nam. Trước đó, do sức chứa của sân Jalan Basar chỉ có khoảng 6.000 chỗ ngồi khiến cả người hâm mộ Singapore và Việt Nam đều gặp khó khăn để tìm kiếm tấm vé vào sân xem trực tiếp. Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) chỉ phát hành khoảng 300 vé cho cổ động viên đội khách. Do đó, người hâm mộ Việt Nam cũng không có nhiều điều kiện để tới sân theo dõi trận đấu.Được biết, ban tổ chức có bố trí một số khu xem bóng đá ngoài trời, trực tiếp tường thuật trận đấu ở Jalan Besar. Tờ Strait Times cho biết, có tổng cộng 11 địa điểm xem màn hình lớn ngoài trời được đặt ở One Punggol, Wisma Geylang Serai, Kaki Bukit CC, Keat Hong CC, Jurong Spring CC, Pek Kio CC, Radin Mas CC, Tampines…