Cô đồng Trương Hương 'đúng nhận, sai cãi' bổ cau xem bói bị phạt 7,5 triệu đồng

Quá trình rà soát, cơ quan công an xác định, tài khoản Facebook “Trương Hương” là tài khoản Facebook cá nhân của Trương Thị Hương.

Làm việc với cơ quan công an, cô đồng này thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Đồng thời, Hương cho biết, việc quay phát các video có nội dung xem bói như trên đều do một mình Hương làm. Công an thị xã Kinh Môn đã lập biên bản vụ việc, biên bản vi phạm hành chính, biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính đối với Trương Thị Hương.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu Hương buộc gỡ bỏ thông tin cổ xuý các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục do hành vi vi phạm của đương sự gây ra.

Nguyễn Huệ