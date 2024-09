Cô đồng bổ cau xem bói 'đúng nhận, sai cãi' lĩnh 7 năm 3 tháng tù

Xây điện xem bói, lợi dụng sự mê tín của người dân để lấy tiền, cô đồng "đúng nhận, sai cãi" Trương Thị Hương bị HĐXX tuyên phạt 7 năm 3 tháng tù. Sau hơn 1 ngày xét xử và nghị án, ngày 12/9, HĐXX TAND thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) tuyên phạt bị cáo Trương Thị Hương 7 năm 3 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trương Thị Hương (SN 1986, trú phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn) được biết đến là cô đồng bổ cau xem bói nổi tiếng mạng xã hội với câu nói "đúng nhận, sai cãi". Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND thị xã Kinh Môn, đầu năm 2022, Trương Thị Hương xây điện tại nhà ở phường Hiến Thành (thị xã Kinh Môn) để xem bói, lợi dụng sự mê tín của người dân để lấy tiền. Cô đồng Trương Thị Hương bị HĐXX tuyên phạt 7 năm 3 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hương đã lợi dụng sự mê tín của vợ chồng anh P.S.T (SN 1990, ở thị xã Kinh Môn) và anh T.T.X (SN 1990, ở quận Lê Chân, Hải Phòng) để xem bói, đưa ra các thông tin giả dối, chiếm đoạt của hai gia đình 242,5 triệu đồng. Cụ thể, ngày 19/2/2022, Hương xem bói cho anh P.S.T. Tin lời cô đồng nói nếu không làm lễ giải hạn thì bố của sẽ gặp hạn, tiền của làm ra sẽ mất hết, vợ chồng anh T. chuyển khoản cho cô đồng 2 lần tiền, tổng 62,5 triệu đồng. Sau khi làm lễ, anh T. thấy cuộc sống và công việc vẫn gặp khó khăn như trước, bố đẻ anh còn bị tai biến. Ngày 13/2/2023, anh T. làm đơn trình báo gửi Công an thị xã Kinh Môn. Ngày 6/12/2022, Trương Thị Hương tiếp tục xem bói cho anh X. và đưa ra thông tin gian dối để vợ chồng anh tin tưởng là nhà anh bị yểm bùa, có ma quỷ quấy phá, gia đình có vận hạn. Hương nói với anh X. muốn giải vận hạn và bán được nhà thì phải làm lễ, chi phí hết 270 triệu đồng. Anh X. nói không lo được số tiền thì Hương giảm còn 180 triệu đồng. Hương nói sẽ cho anh X. làm chủ đài, đến 28/12/2022 sẽ bán được nhà, nếu nói sai thì Hương sẽ bị "mù mồm". Vợ chồng anh X. tin là thật nên đưa cho Hương 2 lần tiền, tổng 180 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, H. chi tiêu hết. Sau khi làm lễ xong, vợ chồng anh X. chờ đến hết tháng 12/2022 vẫn không bán được nhà, công việc không thuận lợi. Ngày 12/2/2023, anh X. gửi đơn tố giác hành vi của Hương đến Công an thị xã Kinh Môn. Trước đó, phiên toà sơ thẩm diễn ra ngày 21/8, HĐXX TAND thị xã Kinh Môn (Hải Dương) quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung vụ án cô đồng Trương Thị Hương lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phiên toà này, bị cáo Trương Thị Hương kêu oan và đề nghị HĐXX minh oan cho mình. Việc xuất hiện các video, livestream bị cáo hầu đồng, xem bói trên mạng xã hội và được biết đến rộng rãi với câu nói "đúng nhận, sai cãi", Trương Thị Hương khẳng định không tự làm việc này mà do những người đến làm lễ tự ý quay rồi phát tán lên mạng xã hội. Nguyễn Huệ