Cô dâu ở Hậu Giang gây sốt với sính lễ quá 'khủng' trước khi về nhà chồng

Tôi có nói với họ mình mong muốn một lễ cưới của hai vợ chồng thật chỉn chu nên không muốn bị gián đoạn trong hoàn cảnh nào", chị Vân cho biết.



Đám cưới của chú rể Chih Wel (45 tuổi, Đài Loan) và cô dâu Tuyết Vân (33 tuổi, Hậu Giang) gây sốt mạng xã hội vì độ chịu chi của cả hai (Ảnh: Nguyễn Minh Trí).

Ngoài độ "chịu chơi" của cô dâu, số tài sản khủng chú rể cho tại hôn lễ, gồm 1 tỷ đồng tiền mặt, 10 cây vàng 24K, một đôi bông tai kim cương 7,6 ly và một chiếc nhẫn cưới 6,6 ly cũng khiến ai nấy đều xuýt xoa.

"Hiện tại, anh Chih Wel đang tất bật hoàn thành thủ tục bảo lãnh tôi sang Đài Loan định cư. Ngoài số tiền vàng nạp tài trong lễ, chồng tôi còn là người lo toàn bộ chi phí đám cưới tại nhà gái", chị Tuyết Vân nói.