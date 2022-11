Cô dâu Ngọc Hân thay áo dài, lên siêu xe 'theo chàng về dinh'

Khoảnh khắc Ngọc Hân "theo chàng về dinh" bằng chiếc xe phong cách cổ điển, trông vô cùng bắt mắt.

Clip: Ngọc Hân lên xe hoa "theo chồng".



Trước đó, Ngọc Hân và Phú Đạt có lễ ăn hỏi ấm cúng. Họ diện áo dài thêu chim hạc, "tông xuyệt tông".



Hoa hậu Việt Nam 2010 cho thấy sự đầu tư khi tạo ra một không gian đậm màu sắc truyền thống. Ghế ngồi, phụ kiện trang trí là mây tre đan. Đặc biệt, 500 bông sen được ê-kíp đặt trước 1 tháng và chăm sóc tại đầm, vì tháng 12 đã hết mùa sen ở miền Bắc.