Cô dâu Ngô Thanh Vân lộ cả 'phụ tùng' lẫn hình xăm nhạy cảm

Chiều 7/5, Huy Trần đăng tải đoạn clip ghi lại toàn bộ khoảnh khắc trong buổi chụp ảnh cưới với Ngô Thanh Vân.

Không chỉ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, Huy Trần - Ngô Thanh Vân còn khiến ai nấy "lụi tim" với những cử chỉ tình tứ.

CEO viết kèm: "The Final Countdown. A new exciting chapter of our life is just a few hours away. I’m extremely happy and nervous as well. Follow me on these first steps in our journey of love".

(Tạm dịch: Đếm ngược những giây phút cuối cùng. Chỉ còn vài giờ nữa sẽ là một chương mới thú vị của cuộc đời chúng ta. Anh vô cùng hạnh phúc và cũng bồn chồn. Hãy theo anh và bước đi những bước đầu tiên trong hành trình yêu thương của chúng ta nhé).



Khoảnh khắc lãng mạn của Huy Trần - Ngô Thanh Vân trong buổi chụp ảnh cưới.