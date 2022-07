Có dấu hiệu này người đàn ông đi khám phát hiện suy thận giai đoạn cuối

"Có những trường hợp 2 bố mẹ có gen lặn, bệnh lý gan thận đa nang sẽ không biểu hiện ở đời bố mẹ. Nhưng khi sinh con ở thế hệ sau thì lại biểu hiện thành bệnh", TS.BS Liên nhấn mạnh.

TS.BS Liên cho biết thêm, hiện nay các bệnh lý di truyền không còn bế tắc về điều trị do y học đã phát triển. Đối với những trường hợp bệnh nhân gan thận đa nang, nếu được phát hiện sớm mà có nang to >5cm, bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang để bảo tồn những mô thận lành. Còn những trường hợp nang thận nhỏ, bác sĩ sẽ điều chỉnh chế độ ăn và theo dõi sát sự phát triển để can thiệp kịp thời.