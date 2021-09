Cô đào 'thả' vòng 1 diễn cảnh dưới mưa, đời thực sống thế này!

Nước mưa xối xả tạt vào người để lộ vòng 1 gợi cảm của Trương Thụy Trúc khiến cô bối rối. Trong số cánh tù nhân đang lao động, nhân vật của Hồng Kim Bảo vì si mê người đẹp đã chạy tới giúp cô sửa xe.

Trích đoạn Trương Thụy Trúc xuất hiện trong phim "Đảo lửa" 1990.

Sau thành công của Đảo Lửa 1990, Trương Thụy Trúc còn tham gia một vài bộ phim truyền hình và điện ảnh của Hong Kong nhưng không ấn tượng. Mãi tới năm 2012, Trương Thụy Trúc mới quay lại đóng phim do chính cô làm nhà sản xuất sau một thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh.



Trương Thụy Trúc và Hồng Kim Bảo.

Từ năm 2015 tới nay, nữ diễn viên 53 dường như "mất tích" khỏi làng giải trí. Thỉnh thoảng, cô mới xuất hiện trong vài chương trình truyền hình của Đài Loan.