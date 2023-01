Cỗ cúng ông Công ông Táo 2 miền đều khác, có món không thể thiếu

Gà cũng tượng trưng cho 5 đức tính tốt đẹp của con người là "văn, vũ, dũng, nhân, tín". Nên việc cúng gà ngày Tết ông Công ông Táo cũng là cách bày tỏ lòng thành kính với các vị thần linh trong nhà mình.

Khi đó tấm lòng mới được ghi nhận để phù hộ cho gia chủ bình an, may mắn. Ngoài ra, việc bày gà lên mâm sao cho đầu gà hướng lên, ngậm thêm bông hoa hồng còn thể hiện điều ước mong mọi điều an lành, hạnh phúc của gia chủ.

Theo Trí Thức Trẻ