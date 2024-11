Việc sử dụng nồi cơm điện đúng cách không chỉ mang lại bữa ăn ngon mà còn giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị, liệu bạn có cần rút phích nồi cơm điện sau khi cơm chín? Dù nhà nào cũng có nồi cơm điện, không phải ai cũng sử dụng đúng cách. Có cần rút phích cơm điện sau khi cơm chín để bảo vệ thiết bị và tiết kiệm điện năng hay không vẫn là điều khiến nhiều người băn khoăn. Có cần rút phích cơm điện sau khi cơm chín?

Thật ra, chính bạn phải là người đưa ra câu trả lời. Việc có nên rút phích cơm điện sau khi cơm chín hay không tùy thuộc vào nhu cầu và ưu tiên của gia đình bạn. Nếu bạn cần cơm luôn nóng hổi, hãy duy trì chế độ giữ ấm cho đến bữa ăn. Còn nếu coi trọng việc tiết kiệm năng lượng và bảo vệ nồi cơm, bạn có thể rút phích cắm. Việc rút phích luôn cần thiết khi cơm đã được lấy ra hết. Khi cơm đang nấu, nồi ở chế độ "cook" (nấu) sẽ với công suất cao để đun sôi nước và làm chín gạo thông qua hơi nóng. Khi cơm cạn nước, nồi tự động chuyển sang chế độ "warm" (giữ ấm) để tiếp tục giúp cơm chín hẳn và duy trì nhiệt độ cơm, tránh bị nguội. Chế độ "warm" sử dụng công suất thấp, đủ để giữ cơm ở nhiệt độ lý tưởng mà không làm cháy khét. Điều này giúp bạn không phải lo cơm bị nguội nếu không ăn ngay sau khi nấu.

Nên rút phích nồi cơm điện khi không cần sử dụng lâu dài hoặc khi cơm đã được lấy ra hết. (Ảnh: Lifehacker) Nếu bạn không rút phích cắm, nồi cơm điện sẽ tự động giữ ấm cơm, đảm bảo cơm luôn ở trạng thái ngon nhất. Điều này đặc biệt tiện lợi nếu gia đình bạn thường ăn cơm nhiều bữa trong ngày hoặc có người về muộn. Khi đó, bạn không cần hâm lại cơm, tiết kiệm thời gian và công sức. Ở nhiệt độ giữ ấm, cơm không bị ôi thiu hoặc nhiễm vi khuẩn. Điều này rất quan trọng trong thời tiết nóng ẩm. Chế độ giữ ấm giúp cơm duy trì độ mềm mịn tự nhiên. Nếu để cơm nguội hoàn toàn và hâm lại sau đó, cơm thường bị khô, cứng hoặc mất độ dẻo. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc rút phích cắm nồi cơm điện là cần thiết. Nếu bạn không cần giữ cơm nóng hoặc đã ăn xong, nên rút phích cắm để tiết kiệm điện năng. Dù chế độ giữ ấm tiêu tốn ít điện, việc giữ ấm liên tục trong nhiều giờ vẫn gây lãng phí năng lượng, nhất là khi cơm không được sử dụng ngay. Đồng thời, khi giữ ấm quá lâu (trên 12 tiếng), lòng nồi dễ bị khô, tạo cháy ở đáy nồi. Điều này làm giảm tuổi thọ của nồi và ảnh hưởng đến hương vị cơm. Đối với các dòng nồi cơm điện cũ hoặc kém chất lượng, việc hoạt động liên tục có thể dẫn đến nguy cơ chập điện hoặc cháy nổ, đặc biệt nếu nguồn điện không ổn định. Khi nào nên rút phích cắm nồi cơm điện?

- Sau khi cơm chín và ăn ngay: Nếu dự định ăn cơm ngay sau khi nấu chín, bạn có thể tắt nồi và rút phích cắm để tiết kiệm điện năng. Điều này phù hợp với các gia đình chỉ ăn một bữa cơm trong ngày. - Khi không có nhu cầu giữ ấm lâu: Nếu cơm chín nhưng không được ăn trong thời gian ngắn, bạn có thể để cơm nguội tự nhiên rồi bảo quản trong tủ lạnh. Khi cần, bạn chỉ cần hâm nóng lại bằng lò vi sóng hoặc hấp cách thủy. - Khi nồi cơm điện đã hoạt động đủ lâu: Để tránh nồi bị cháy hoặc giảm tuổi thọ, bạn nên rút phích cắm nếu chế độ giữ ấm đã kéo dài quá 8-10 tiếng. Sử dụng nồi cơm điện đúng cách Sử dụng nồi cơm điện đúng cách không chỉ giúp bạn có những bữa cơm ngon mà còn kéo dài tuổi thọ thiết bị, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. (Ảnh: Serious Eats) - Kiểm tra loại nồi cơm: Các loại nồi cơm cao cấp thường có tính năng giữ ấm thông minh, tự điều chỉnh nhiệt độ phù hợp mà không gây cháy cơm. Nếu dùng nồi cơm truyền thống, nên hạn chế giữ ấm quá lâu. - Lau khô lòng nồi trước khi nấu: Đảm bảo lòng nồi khô ráo để tránh ảnh hưởng đến khả năng giữ ấm và chống dính. - Không giữ ấm khi cơm còn quá ít: Khi chỉ còn ít cơm trong nồi, việc giữ ấm dễ gây cháy đáy nồi hoặc làm cơm bị khô cứng. - Thường xuyên vệ sinh nồi cơm: Sau khi nấu, cần vệ sinh lòng nồi và nắp nồi để tránh tích tụ hơi nước, gây mùi hôi hoặc nấm mốc. Đặc biệt chú ý lau sạch van thoát hơi để đảm bảo nồi hoạt động hiệu quả. Việc sử dụng nồi cơm điện đúng cách không chỉ giúp bạn có những bữa cơm ngon mà còn kéo dài tuổi thọ thiết bị, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Theo VTCnews