Có cần rút điện tủ lạnh khi về quê ăn Tết không? Rất nhiều người mắc phải sai lầm mà không biết

- Không mở cửa tủ lạnh quá lâu

Máy nén phải điều chỉnh nhiệt độ liên tục để duy trì độ lạnh và độ ẩm nếu gia đình bạn đóng mở cửa tủ lạnh thường xuyên. Vì thế, để tủ lạnh hoạt động hiệu quả, không tốn điện thì đừng mở cửa tủ lạnh quá lâu bạn nhé.

- Thực phẩm chứa vừa đầy trong tủ lạnh

Điều này nghe có vẻ lạ, nhưng khi để thực phẩm chứa đầy trong tủ bạn đã giúp tủ cân bằng nhiệt độ bên trong. Chính vì thế, nếu như trong tủ lạnh nhà bạn không chứ nhiều thực phẩm thì có thể đặt thêm bình nước hoặc túi đá bên trong nhé!

- Đảm bảo nhiệt độ hợp lý

Nhiều người nói rằng sử dụng tủ lạnh cũng cần có những kỹ thuật nhất định. Vì nếu để nhiệt độ quá ấm thì thực phẩm sẽ nhanh chóng mất độ tươi ngon. Và nếu như để quá lạnh thì thực phẩm lại bị hỏng. Nên điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh theo gợi ý: Nhiệt độ ngăn lạnh: khoảng 2 độ C – 4 độ C, Nhiệt độ ngăn đông: khoảng âm 15 độ C.

- Sử dụng dung tích tủ lạnh nhỏ đối với gia đình ít người