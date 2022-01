Có ca nhiễm Omicron, TPHCM ban hành khẩn quy trình cách ly người nhập cảnh

Your browser does not support the audio element.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM vừa ký công văn khẩn, ban hành quy trình giám sát, quản lý, cách ly y tế cho người nhập cảnh. Quy trình được ra đời trong bối cảnh Việt Nam đã ghi nhận một số trường hợp nhập cảnh có kết quả dương tính với biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2.

Quy trình này được áp dụng cho tất cả người nhập cảnh qua cửa khẩu Cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Mục tiêu được đưa ra là chủ động kiểm soát biến chủng mới Omicron, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, điều kiện cách ly tại nơi lưu trú gồm nhà ở, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, trụ sở của cơ quan đại diện, ký túc xá, nhà khách của cơ sở sản xuất, kinh doanh... phải đảm bảo điều kiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp cách ly tại nơi lưu trú không đáp ứng được điều kiện thì người lưu trú phải thực hiện cách ly tập trung.

TPHCM ban hành quy trình giám sát, quản lý, cách ly y tế cho người nhập cảnh sau khi xuất hiện một số trường hợp nhiễm biến chủng Omicron (Ảnh: P.N.).

UBND TPHCM quy định, quy trình và trách nhiệm quản lý, giám sát, cách ly y tế người nhập cảnh được thực hiện theo 5 bước: